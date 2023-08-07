На границе Нигерии и Нигера растет напряженность

Напряженность все отчетливее ощущается на границе Нигерии и Нигера по истечении в минувшую полночь срока ультиматума, предъявленного Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) мятежникам, захватившим власть в Нигере 26 июля. Участники саммита ECOWAS 30 июля потребовали в недельный срок восстановить гражданское правление в Нигере и вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базум, передает Day.Az со ссылкой на ТАССу.

Недоверие между военными

Корреспонденты нигерийской газеты Daily Trust сообщают из приграничной зоны в штатах Сокото, Борно, Кацина и Джигава об отсутствии вооруженных инцидентов. Однако, подчеркивает газета, миллионы людей там столкнулись с резким скачком цен на продовольствие и лекарства, они не знают, что будет завтра. В штате Борно военные по обе стороны испытывают растущее недоверие друг к другу. Жители населенного пункта Малам Фатори на севере штата Борно и военнослужащие расположенного там передового отряда нигерийских сил по борьбе с террористами группировки "Боко харам" жалуются, что их больше не пускают в расположенный в 2 км населенный пункт Боссо на территории Нигера, где они более 10 лет обычно пополняли запасы продовольствия и других необходимых товаров.

По данным источника газеты из нигерийских сил безопасности, военнослужащие Нигера вышли из состава совместных с Нигерией сил по борьбе с боевиками "Боко харам", которые нередко устраивают вылазки по обеим сторонам границы: "Когда-то мы по-дружески контактировали каждый день, но последние события настроили нигерских военных и даже гражданских из Боссо против нас. А теперь ни военных, ни гражданских из Нигерии туда не пускают, мы просим жителей Боссо покупать продовольствие для нас". В результате поставки идут по воздуху из расположенного в 200 км административного центра штата Борно - города Майдугури.

Призывы к мирному урегулированию

Люди по обе стороны нигерско-нигерийской границы, а это в большинстве - представители одного народа хауса - призывают лидеров ECOWAS пересмотреть свою позицию и отказаться от идеи решить конфликт в Нигере военным путем. Мусульманская организация "Джамаату Насрил Ислам" высоко оценила усилия правительства Нигерии по налаживанию диалога с целью разрешения кризиса в Нигере.

В воскресенье вечером президент Нигерии Бола Тинубу встретился с губернаторами пограничных с Нигером штатов Ахмедом Алиу (Сокото), Умаром Намади (Джигава), Маи Мала Буни (Йобе), Идрисом Насиром (Кебби) и Дикко Радда (Кацина). Итоги встречи пока не обнародованы.

Газета отмечает, что в Нигере находятся около 300 тыс. беженцев из Нигерии, 37 тыс. из них спаслись бегством от налетов "Боко харам". Ныне они оказались в бедственном положении, поскольку не могут получать помощь от властей Нигерии.