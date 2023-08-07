Хакан Фидан о роли Турции в формировании справедливого миропорядка

Видение Турции заключается в том, чтобы войти в число ведущих участников процесса формирования новой и более справедливой системы международных отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на 14-й Конференции послов в Анкаре.

Дипломат выразил уверенность, что страна добьется успеха в достижении этой цели.

"Турция намерена сотрудничать с другими странами, чтобы создать эффективную и инклюзивную международную систему, которая направлена на устранение существующих в мире несправедливости и экономического неравенства, а также обеспечение мира, безопасности, стабильности и процветания в глобальном масштабе", - сказал Фидан.

Министр отметил, что "серьезные изменения требуют стратегического терпения и твердой воли". Дипломат подчеркнул, что Турция продолжит "скромные, но верные" шаги в этом направлении.

"При реализации этих шагов мы будем действовать в соответствии с четырьмя основными стратегическими целями: установление мира и безопасности в нашем регионе, построение наших внешних связей на структурной основе, формирование атмосферы процветания и продвижение нашего глобального успеха", - пояснил Фидан.

Он подчеркнул, что наиболее серьезную угрозу безопасности, миру и стабильности в регионе представляют террористические организации.

Глава МИД заявил, что Турция всеми силами будет вести решительную борьбу против террористических организаций, включая FETÖ, PKK / YPG и ДЕАШ, а также их покровителей, как на своей на своей территории, так и в регионе.​​​​​​​