https://news.day.az/world/1587504.html Эрдоган посетит Венгрию
По данным СМИ, в Венгрии Эрдоган проведет встречи с премьер-министром Виктором Орбаном в формате "один на один" и в составе делегаций.
Эрдоган посетит Венгрию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Венгрию в конце августа.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники.
"Ожидается, что 20 августа президент Эрдоган посетит с официальным визитом Венгрию", - передал телеканал.
По данным СМИ, в Венгрии Эрдоган проведет встречи с премьер-министром Виктором Орбаном в формате "один на один" и в составе делегаций.
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