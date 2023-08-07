Эрдоган посетит Венгрию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Венгрию в конце августа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники.

"Ожидается, что 20 августа президент Эрдоган посетит с официальным визитом Венгрию", - передал телеканал.

По данным СМИ, в Венгрии Эрдоган проведет встречи с премьер-министром Виктором Орбаном в формате "один на один" и в составе делегаций.

