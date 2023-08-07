Туркменистан призывает мир отказаться от смертной казни

Туркменистан в сентябре на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложит разработать и принять "Договор о зоне, свободной от смертной казни в Центральной Азии и Монголии", который в дальнейшем может стать основой для Конвенции об отмене смертной казни во всем мире.

Как передает Day.Az, об этом говорится в приоритетных позициях Туркменистана на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос разработки и принятия международного правового документа для Центральноазиатского региона и Монголии "Договор о зоне, свободной от смертной казни в Центральной Азии и Монголии". В дальнейшем такой документ может заложить основу для разработки и принятия Конвенции об отмене смертной казни, под инициативой данного региона в целях содействия отмене смертной казни во всем мире", - говорится в документе, опубликованном на сайте туркменского МИД.

Внешнеполитическое ведомство напоминает, что Туркменистан стал первым государством в Центральной Азии, отменившим смертную казнь. "В настоящее время страны Центральной Азии и Монголия имеют потенциал стать первым регионом, свободным от смертной казни", - поясняется в документе.

Ранее мы писали о том, что Туркменистан предлагает создать институт нейтралитета и безопасности в Ашхабаде.