Лавров переговорил с китайским коллегой

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И, во время которого они обсудили ряд актуальных вопросов, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомств, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Как сообщили в МИД России, стороны затронули ряд "горячих" региональных тем, в том числе украинский кризис.

Лавров и Ван И высоко оценили поступательное развитие отношений между двумя странами, их устойчивость и позитивную динамику в условиях глобальной геополитической нестабильности.

"Особое внимание было уделено двусторонней повестке в части реализации договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне", - сказано в сообщении.

Как заявили в дипведомстве РФ, сторонами "было отмечено общее неприятие конфронтационной политики западного блока" в отношении Российской Федерации и КНР, "попыток сдержать их развитие посредством санкций и других нелегитимных методов".

Также Лавров и Ван И положительно оценили взаимодействие двух государств в международных организациях, включая ООН, БРИКС и ШОС, указали в МИД.

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