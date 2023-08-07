В Германии обеспокоились насчет шпионов в армии

Бундесвер испытывает серьезные проблемы с безопасностью из-за большого числа служащих и сотрудников, которые не прошли проверку безопасности, пишет газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внутренняя разведывательная служба немецкой армии "Военная контрразведка" (MAD) не справляется с проверкой безопасности всех германский военнослужащих - а это 172 тыс. солдат и офицеров и 81 тыс. гражданских лиц.

Среди этого числа 69 687 человек еще не прошли проверку безопасности в MAD, при этом число тех, кто начал, но не прошел проверку до конца, постоянно растет, что вызывает беспокойство - такие военнослужащие не имеют полных прав и не могут полностью исполнять обязанности.