Названа возможная причина взрыва в турецком порту

Причиной взрыва, который произошел в понедельник, 7 июля, в порту города Коджаэли на западе Турции, могла стать детонация зерновой взвеси.

Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала TRT заявил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.

По его словам, взрыв произошел из-за образования зерновой пыли во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы. Чиновник указал, что технически взрыв зерновой взвеси возможен. Как сообщил Явуз, в настоящее время это является версией властей.

"Специалисты изучат произошедшее детальнее", - добавил Явуз.

По информации телеканала CNN Turk, взрыв у этого порта Дериндже произошел в элеваторе в момент загрузки судна с зерном.

Напомним, что мы демонстрировали кадры взрыва в порту.