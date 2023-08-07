https://news.day.az/world/1587541.html Взрыв в турецком порту не повредил суда
Взрыв в турецком порту не повредил суда
Суда в районе порта Дериндже на западе Турции, где произошел взрыв на элеваторе, не получили повреждений, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"По результатам проведенных инспекций, каких-либо повреждений суда в порту не получили в результате взрыва", - говорится в заявлении Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Мощный взрыв произошел в порту Дериндже в провинции Коджаэли в 95 км от Стамбула на западе Турции. Ранения получили 10 человек. Причина на данный момент не установлена, однако власти не исключают детонации зерновой взвеси, которая случилась в ходе загрузки зерна на судно.
Ранее мы делились видеокадрами взрыва в турецком порту.
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