Макрона не захотели видеть на саммите БРИКС в ЮАР
Президент Франции Эммануэль Макрон не приглашен на саммит БРИКС в ЮАР.
Как передает Day.Az, об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства африканской страны Наледи Пандор.
В июне французское издание Opinion со ссылкой на источники сообщило о том, что Макрон попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу о возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе.
Согласно осведомленному источнику, ЮАР не дала ответа, готова ли она предоставить возможность другим международным лидерам принять участие в мероприятии. Позднее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что участие Макрона в саммите БРИКС было бы "хорошей идеей".
"В этом отношении никакого приглашения выдано не было", - заявила Пандор, отвечая на вопрос, приглашен ли Макрон.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре