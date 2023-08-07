Макрона не захотели видеть на саммите БРИКС в ЮАР

Президент Франции Эммануэль Макрон не приглашен на саммит БРИКС в ЮАР.

Как передает Day.Az, об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства африканской страны Наледи Пандор.

В июне французское издание Opinion со ссылкой на источники сообщило о том, что Макрон попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу о возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе.

Согласно осведомленному источнику, ЮАР не дала ответа, готова ли она предоставить возможность другим международным лидерам принять участие в мероприятии. Позднее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что участие Макрона в саммите БРИКС было бы "хорошей идеей".

"В этом отношении никакого приглашения выдано не было", - заявила Пандор, отвечая на вопрос, приглашен ли Макрон.

