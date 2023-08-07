Доходы Саудовской Аравии начали падать

Доходы Саудовской Аравии от продажи нефти в другие страны резко обвалились на треть за год. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на Главное управление статистики королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно последним данным, поставки за границу нефти, включая продукты ее переработки, в мае 2023 года упали до $19,2 млрд - самого низкого уровня с сентября 2021 года. При этом доля продаж нефти в общем объеме экспорта снизилась до 74%. Хотя годом ранее этот показатель составлял 81%.

По данным агентства, по итогам 2022 года страна получила неожиданно высокую прибыль на фоне роста цен и объема добычи. Однако уже в этом году пришлось добровольно уменьшить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.