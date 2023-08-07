https://news.day.az/world/1587610.html ТЭС "Кемеркёй" приносит экономике страны около 1 млрд долларов - Эрдоган
ТЭС "Кемеркёй" приносит экономике страны около 1 млрд долларов - Эрдоган
ТЭС "Кемеркёй" приносит экономике страны около одного миллиарда долларов.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров.
"Эта электростанция, производящая почти две трети электроэнергии, используемой в регионе Южный Эгей, приносит экономике нашей страны около одного миллиарда долларов", - сказал он.
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