ТЭС "Кемеркёй" приносит экономике страны около 1 млрд долларов

ТЭС "Кемеркёй" приносит экономике страны около одного миллиарда долларов.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров.

"Эта электростанция, производящая почти две трети электроэнергии, используемой в регионе Южный Эгей, приносит экономике нашей страны около одного миллиарда долларов", - сказал он.