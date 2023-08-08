https://news.day.az/world/1587621.html Талибан объявил войну магам и колдунам
Талибан объявил войну магам и колдунам
Талибан объявил войну магам и колдунам и всем, кто практикует обряды не по шариату. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам пресс-секретаря министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного Акифа Мохаджера, маги и колдуны создают проблемы в семьях, вызывая конфликты между супругами, а также вредят бизнесу, за что должны понести наказание.
Мохаджер также осудил использование амулетов и различной символики для личного обогащения.
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