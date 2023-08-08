В США заявили, что решили вопросы России по зерновой сделке

США разрешили вопросы России об условиях зерновой сделки, однако Москва не отвечает на это. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому радио Radio France Internationale (RFI), текст которого опубликован на сайте Госдепа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ну а по конкретным пунктам возможных проблем, например, с банками, транспортом и т. д., мы сделали все, чтобы эти вопросы были решены. Например, я писал письма в наши банки, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и что нечего бояться санкций, освобождающих российское зерно, перевозки, страхование и т. д", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос, на какие уступки готовы пойти Соединенные Штаты, чтобы Москва снова присоединилась к зерновой сделке.

Как утверждает госсекретарь США, экспорт российского зерна за последний год намного превышает тот, что Россия экспортировала до событий в Украине.

По его словам, ООН предложила России решить ее озабоченности, однако Москва до сих пор не ответила.