Африка от нас отвернулась - Французские сенаторы признали провал внешней политики
94 французских сенатора, принадлежащие к разным политическим силам, направили президенту Франции Эммануэлю Макрону открытое письмо, в котором утверждается о провале государственной политики в Африке.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщила газета Figaro.
Авторами письма являются первый вице-председатель сената по международным отношениям Роже Каручи, глава фракции "Республиканцы" в сенате Брюно Ретайо и председатель сенатского комитета по иностранным делам и обороне Кристиан Камбон.
По мнению сенаторов, ряд африканских стран - Нигер, Мали, Центрально-Африканская Республика, Буркина-Фасо - отказались от политического, военного и экономического влияния Франции.
Парламентарии подчеркнули, что и в странах, считающихся близкими к Франции, таких как Кот-д'Ивуар и Сенегал, проходят массовые антифранцузские акции. Кроме того, Париж имеет сложные отношения с Алжиром, Марокко и Тунисом.
Сенаторы отметили, что на смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка.
Парламентарии высказали мнение о необходимости пересмотра французского видения Африки и ее связей с Францией. На их взгляд, вероятно, пришло время, когда африканские страны все больше оспаривают роль Франции и ее присутствие на континенте.
Ранее мы писали о том, что Франция призывает граждан не ехать в Африку.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре