https://news.day.az/world/1587646.html На ферме в Ливии нашли пропавшую скульптуру колониальной эпохи - ВИДЕО
На ферме в Ливии нашли пропавшую скульптуру колониальной эпохи - ВИДЕО
В Ливии обнаружили статую волчицы колониальной эпохи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, фигура была установлена в центре Бенгази в 1930-х годах и пропала в 69-м. Бронзовую скульптуру нашли на одной из местных ферм.
Хозяин купил статую у торговца металлоломом. 80-летний мужчина хранил скульптуру под деревом рядом с домом. Фигура - точная копия знаменитой капитолийской волчицы. Итальянские колониальные власти привезли ее в Ливию в 1930 году.
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