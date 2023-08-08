На ферме в Ливии нашли пропавшую скульптуру колониальной эпохи

В Ливии обнаружили статую волчицы колониальной эпохи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, фигура была установлена в центре Бенгази в 1930-х годах и пропала в 69-м. Бронзовую скульптуру нашли на одной из местных ферм.

Хозяин купил статую у торговца металлоломом. 80-летний мужчина хранил скульптуру под деревом рядом с домом. Фигура - точная копия знаменитой капитолийской волчицы. Итальянские колониальные власти привезли ее в Ливию в 1930 году.