Когда "цивилизация" становится иронией

Бесчеловечность французов в Африке давно известна и задокументирована в истории.

Как передает Day.Az, журнал "Всемирная иллюстрация", в 1891 году, написал следующее о французах в Африке: "Из Африки приходят печальные вести. Несчастные негры, безоружные, убиваются сотнями; негрские народцы избивают друг друга, чтобы принести победителям отрубленные головы в знак своей покорности - и победители эти - французы.

Дрожь охватывает тело при взгляде на рисунки, печатаемые нами в этом номере. Почему же французы позволили себе на Сенегале такие преступления? Говорят - война объясняет многое. Это неправда, - ничто оправдать их не может, особенно нет оправдания их стараниям, подстрекать негров к убийству их братьев и порабощению себе подобных. В виду таких злодеяний самое слово "цивилизация" становится злейшей иронией".



