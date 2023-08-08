Нуланд посетила Нигер и встретилась с мятежниками

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в понедельник, 7 августа, посетила Нигер, где провела встречу с представителями военных, ранее отстранивших от власти президента страны. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как заявила Нуланд журналистам, "переговоры были очень откровенными и временами довольно трудными".