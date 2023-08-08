https://news.day.az/world/1587654.html Нуланд посетила Нигер и встретилась с мятежниками
Нуланд посетила Нигер и встретилась с мятежниками
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в понедельник, 7 августа, посетила Нигер, где провела встречу с представителями военных, ранее отстранивших от власти президента страны. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как заявила Нуланд журналистам, "переговоры были очень откровенными и временами довольно трудными".
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