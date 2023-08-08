Пожары на Кипре тушат всем миром

Помощь идет отовсюду: сразу несколько стран поддержали Кипр в борьбе с непрекращающимися лесными пожарами. К Греции и Иордании, уже отправившим воздушный транспорт и антипирен, присоединяется Ливан, он готов предложить два пожарных вертолета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, не исключено, что руку помощи протянут и из Израиля. Кипрские власти сообщили, что ведут с этой страной переговоры о дополнительной поддержке.

В фокусе внимания - возгорания в горах к северу от Лимасола. Пламя охватило там огромную площадь. На утро понедельника ситуация улучшилась, однаков в последующие часы возгорания возобновились, сообщают кипрские власти.