https://news.day.az/world/1587656.html Пожары на Кипре тушат всем миром - ВИДЕО
Пожары на Кипре тушат всем миром - ВИДЕО
Помощь идет отовсюду: сразу несколько стран поддержали Кипр в борьбе с непрекращающимися лесными пожарами. К Греции и Иордании, уже отправившим воздушный транспорт и антипирен, присоединяется Ливан, он готов предложить два пожарных вертолета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, не исключено, что руку помощи протянут и из Израиля. Кипрские власти сообщили, что ведут с этой страной переговоры о дополнительной поддержке.
В фокусе внимания - возгорания в горах к северу от Лимасола. Пламя охватило там огромную площадь. На утро понедельника ситуация улучшилась, однаков в последующие часы возгорания возобновились, сообщают кипрские власти.
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