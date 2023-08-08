https://news.day.az/world/1587661.html Мощный взрыв в турецком порту повредил 13 элеваторов - ВИДЕО
Мощный взрыв в турецком порту повредил 13 элеваторов - ВИДЕО
Мощный взрыв прогремел в районе крупного турецкого коммерческого порта Дериндже, расположенного в провинции Коджаэли примерно в 100 км от Стамбула на Мраморном море, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
12 человек получили ранения. Взрыв произошел на территории, где происходит загрузка судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету.
"В результате взрыва ранены 12 человек, состояние двоих тяжелое. Взрывом повреждены 13 элеваторов из 16", - сообщил мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын.
Причины взрыва устанавливаются. Контейнерная инфраструктура порта не повреждена.
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