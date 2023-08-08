https://news.day.az/world/1587666.html Время наличных заканчивается в Австралии - ВИДЕО
Время наличных заканчивается в Австралии - ВИДЕО
Все 4 крупнейших австралийских банка начали ограничивать снятие наличных в разных городах, сделав большинство отделений "безналичными".
Администрация Австралии изъяла из обращения купюры уже на миллиарды долларов, а физические лица не могут снимать более 500 долларов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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