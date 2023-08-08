Время наличных заканчивается в Австралии
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Все 4 крупнейших австралийских банка начали ограничивать снятие наличных в разных городах, сделав большинство отделений "безналичными".

Администрация Австралии изъяла из обращения купюры уже на миллиарды долларов, а физические лица не могут снимать более 500 долларов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.