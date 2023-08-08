Турция рассматривает версию о диверсии по взрыву в порту

Турецкие власти рассматривают версию диверсии в качестве причины взрыва в порту Дериндже, но она выглядит слабой.

Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на главу Турецкого зернового совета Ахмета Гюльдала.

"Это - портовая зона, и никто, кто не прошел проверку на безопасность, не может туда войти: будь то государственный служащий, работник или владелец предприятия. Все версии, конечно, будут рассмотрены, но подобная вероятность (диверсии - ред.) рассматривается как более слабая", - сказал он.

7 августа стало известно, что мощный взрыв прогремел у крупного турецкого коммерческого порта Дериндже (находится в Мраморном море). В результате инцидента пострадали, как минимум, 12 человек.

Позже выяснилось, что взрыв прогремел на элеваторе во время погрузки зерна на судно.

Ранее мы писали о том, что взрыв в турецком порту не повредил суда.

