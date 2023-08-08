Иран угрожает США

Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) предостерег США от любых враждебных действий в регионе, включая захват судов, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.



"Иран достиг такого высокого уровня мощи и возможностей, что может ответить тем же на любые действия США и причинение вреда (в регионе), включая захват кораблей", - заявил представитель КСИР Ирана, бригадный генерал Рамезан Шариф.



Он добавил, что страны региона "правильно поняли, что Иран превращается в крупную державу в регионе".



"В любом прямом сражении между Ираном и Соединенными Штатами в последние годы страны региона видели слабость Америки и мощь Исламской Республики и понимали, что безопасность Персидского залива должна быть обеспечена его собственными прибрежными странами", - добавил он.



Иран заявляет, что рассматривает американские военные суда, скрывающиеся в водах Персидского залива, как угрозу своей безопасности и источник напряженности и нестабильности в регионе.

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