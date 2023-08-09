Air France приостановит полеты в страны, поддержавшие мятежников в Нигере

Французская авиакомпания Air France объявила о приостановке авиасообщения с Буркина-Фасо и Мали. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Air France приостанавливает рейсы в и из Уагадугу и Бамако до 11 августа", - уточнили в сообщении.

Представитель компании отметил, что остальные рейсы из аэропортов африканских стран южнее Сахары будут занимать больше времени после закрытия Нигером своего воздушного пространства.

Причиной приостановки авиасообщения стала поддержка Буркина-Фасо и Мали мятежников в Нигере. До этого стало известно, что страны направляют официальные делегации, чтобы "засвидетельствовать солидарность с братским народом".