https://news.day.az/world/1587726.html Блинкен ищет дипломатическое разрешение кризиса в Нигере
Блинкен ищет дипломатическое разрешение кризиса в Нигере
Дипломатия - лучший способ урегулировать ситуацию в Нигере, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французской радиостанции RFI, передает Day.Az.
"Нет никаких сомнений в том, что дипломатия - лучший способ разрешить эту ситуацию", - сказал Блинкен, добавив, что Соединенные Штаты поддерживают инициативу западноафриканских лидеров провести в четверг саммит для обсуждения ситуации в Нигере.
При этом он отказался комментировать возможный вывод американских солдат из Нигера.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре