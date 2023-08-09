Блинкен ищет дипломатическое разрешение кризиса в Нигере

Дипломатия - лучший способ урегулировать ситуацию в Нигере, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французской радиостанции RFI, передает Day.Az.

"Нет никаких сомнений в том, что дипломатия - лучший способ разрешить эту ситуацию", - сказал Блинкен, добавив, что Соединенные Штаты поддерживают инициативу западноафриканских лидеров провести в четверг саммит для обсуждения ситуации в Нигере.

При этом он отказался комментировать возможный вывод американских солдат из Нигера.