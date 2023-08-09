Китай ужесточает контроль за использованием технологий по распорзнаванию лиц

Китайские власти намерены ужесточить контроль за безопасностью использования технологий по распознаванию лиц. Как сообщило Управление по вопросам киберпространства КНР, для этого на экспериментальной основе будет внедрен новый регламент, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно "Правилам контроля за безопасным использованием технологий по распознаванию лиц", опубликованным во вторник китайским регулятором, получить доступ к соответствующим личным данным можно будет "только в особых целях и при наличии должной необходимости". В документе подчеркивается, что их обработкой позволено заниматься "при наличии строгих мер защиты".

В нем уточняется, что "при возможности нужно отдавать приоритет прочим техническим способам распознавания с применением небиологических критериев". Согласно указанным правилам, соответствующее оборудование в КНР запрещено использовать в комнатах гостиниц, в саунах, в раздевалках и туалетах.

В документе сделан акцент на защите персональных данных, а также оговорены процедуры, которые необходимо пройти для получения официального разрешения на использование этих технологий.

Этот проект осуществляется при участии Министерства промышленности и информатизации КНР, его курируют правоохранительные органы и Государственное управление по контролю за рынком. Пресечение правонарушений в указанной сфере будет осуществляться в соответствии с законодательством народной республики. В частности, полагаются штрафы, а в случае совершения преступлений - уголовная ответственность.