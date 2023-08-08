Банк Англии спрогнозировал рост цен на продукты питания

Ведущий экономист Банка Англии Хью Пилл предупредил о дальнейшем росте цен на продукты питания в Соединенном Королевстве даже при снижение инфляции. "К сожалению, дни, когда цены на продукты питания начнут снижаться, <...> еще не скоро наступят, если наступят вообще", - приводит слова Пилла газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Некоторые товары, например, яйца или молоко, могут подешеветь в ближайшее время, однако существенных изменений, которые бы сняли давление с наименее состоятельных домохозяйств, не произойдет", - убежден Пилл.

Рост цен на продукты питания в Великобритании в июне составил 17,3%. Всего с 2021 года средний уровень цен на продовольствие в стране повысился на 25,8%. Национальная статистическая служба Соединенного Королевства называет основным фактором роста цен в стране повышение тарифов на электроэнергию в результате санкционной войны между Западом и РФ из-за конфликта на Украине.