Какими могут быть последствия закрытия воздушного пространства Нигера?

Закрытие воздушного пространства в Нигере вынудило европейских авиаперевозчиков менять маршруты рейсов, направляющихся в соседнюю Нигерию, а это вскоре может сказаться на цене билетов. Об этом сообщает нигерийская газета Daily Trust, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации источников в авиаотрасли, самолетам придется облетать ограниченную властями Нигера зону. При этом вырасти могут цены и на перелеты внутри самой Нигерии: рентабельность местных перевозчиков поддерживалась за счет пассажиропотока из-за границы.

Продолжительность рейсов из Нигерии в Европу уже увеличилась на один час. Над территорией Нигера обычно пролетают самолеты в Великобританию, Испанию, Францию и другие страны Европы.

В то же время авиационный эксперт Сэмюэл Колкрик заявил, что у авиакомпаний есть возможность использовать воздушное пространство над Чадом и Ливией, чтобы добраться до Алжира.