Какой урон нанес взрыв в турецком порту?

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила о повреждении 20% запасов продовольствия в результате взрыва в порту Дериндже, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что якобы в порту повреждено 8 млн тонн запасов продовольствия.

"Общая вместимость порта составляет 95 тысяч тонн. В силосе, где произошел взрыв, уже было 75 тысяч тонн запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (порядка 15 тысяч тонн) этого запаса было повреждено. Поэтому утверждение о том, что "было уничтожено 8 миллионов тонн запасов", не соответствует действительности", - говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента.

7 августа мощный взрыв прогремел у крупного турецкого коммерческого порта Дериндже (находится в Мраморном море). В результате инцидента пострадали, как минимум, 12 человек.

