Армия Нигера готовится к военной интервенции

Телеканал CNN сообщает, что армия Нигера 7 августа начала перебрасывать силы к столице страны Ниамее и готовится к военной интервенции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, в столицу прибыл конвой из 40 пикапов с военными из других регионов, "чтобы успокоить общественность".

7 августа истек срок выдвинутого мятежникам ультиматума Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). В Африканском союзе пригрозили стране военной интервенцией в случае отказа мятежников вернуть к власти президента Мохаммеда Бозума.