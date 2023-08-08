https://news.day.az/world/1587760.html Армия Нигера готовится к военной интервенции
Армия Нигера готовится к военной интервенции
Телеканал CNN сообщает, что армия Нигера 7 августа начала перебрасывать силы к столице страны Ниамее и готовится к военной интервенции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, в столицу прибыл конвой из 40 пикапов с военными из других регионов, "чтобы успокоить общественность".
7 августа истек срок выдвинутого мятежникам ультиматума Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). В Африканском союзе пригрозили стране военной интервенцией в случае отказа мятежников вернуть к власти президента Мохаммеда Бозума.
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