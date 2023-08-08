Индия запрещает использовать китайские детали в своих дронах

Власти Индии решили запретить производителям военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) использовать китайские детали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает агентство Reuters, опираясь на данные источников.

Как сообщается, такое решение было продиктовано необходимостью обеспечения национальной безопасности в условиях возросшей угрозы шпионажа и кибератак со стороны КНР, а также возможным ущербом для Вооруженных сил Индии от использования в отечественных дронах электронного, радиотехнического оборудования и оптики китайского производства.

По информации источников, сейчас 70% оборудования для беспилотников, которые производятся в Индии, импортируется в эту страну из Китая.

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