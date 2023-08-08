Китай стал покупать меньше нефти

Китай в июле импортировал 43,69 млн тонн нефти, что на 16,1% меньше, чем в июне, но на 17% больше аналогичного показателя за прошлый год, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость приобретенного сырья составила $23,9 млрд.

Импорт нефти в период с января по июль зафиксирован в объеме 325,75 млн тонн, что на 12,4% больше в годовом выражении. При этом стоимость в денежном выражении уменьшилась на 12,3%, до $187,3 млрд.

В свою очередь, импорт нефтепродуктов в КНР в прошлом месяце вырос до 4,5 млн тонн, что на 2,3% больше уровня июня и в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Поставки обошлись стране в $2,2 млрд.

В целом за первые семь месяцев 2023 года Китаем было импортировано 27,01 млн тонн нефтепродуктов (на $15,26 млрд), что вдвое больше аналогичного периода 2022 года.

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