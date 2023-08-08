Италия выступает против интервенции в Нигер

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни призвал воздержаться от военной интервенции в Нигер, где в результате мятежа был отстранен от власти президент Мохамед Базум, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ситуация по-прежнему напряженная. Мы работаем над тем, чтобы найти дипломатическое решение, мы совершенно точно должны предотвратить войну в Нигере, - сказал он в эфире программы Radio Anch'io. - Конечно, демократия должна быть восстановлена, президент Базум, безусловно, должен быть освобожден. Но мы не должны думать о военной интервенции, <...> о европейской военной интервенции, мы должны держаться подальше от любого типа интервенции".

Он добавил, что в стране находятся итальянские военнослужащие вместе с другими западными контингентами, но они "были там для обучения местных военных, а не для вмешательства". "Наше посольство остается открытым, нам нужно предотвратить худшее. Пока не прозвучит первый выстрел, всегда есть возможность разрешения этого кризиса по дипломатическим каналам", - сказал итальянский министр.

Ранее мы писали о том, что армия Нигера готовится к военной интервенции.