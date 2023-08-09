Подготовка к празднику националистов привела к беспорядкам в Северной Ирландии

Беспорядки вспыхнули в североирландском Лондондерри после того, как правительство Ольстера решило разобрать импровизированный склад деревянных досок на открытом воздухе, которые планировалось поджечь по случаю празднования Успения Пресвятой Богородицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция второго по численности города Северной Ирландии.

"Мы зафиксировали ущерб собственности местных жителей, в том числе попытки поджечь автобус и повредить фургон для доставки грузов. У одного из местных жителей угнали автомобиль и подожгли его, при этом на него самого было совершено нападение, он остался сильно напуган. Такое поведение абсолютно неприемлемо и должно быть всеми осуждено", - заявили в правоохранительных органах.

Отмечается, что беспорядки произошли в ночь с понедельника на вторник в районе Галлиа, где преимущественно проживают католики-националисты, традиционно выступающие за объединение с Республикой Ирландия. Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, инцидент стал следствием того, что Министерство по делам общин Северной Ирландии дало указание убрать материал для праздничного костра в связи с "опасениями по поводу общественной безопасности".

Ранее муниципальные власти предложили отказаться от разведения костров по случаю Успения Пресвятой Богородицы в нынешнем году, заменив их музыкальным концертом. В 2012 году после попытки полиции сорвать традиционные торжества беспорядки в Галлиа продолжались в течение трех дней.

Католики в Ольстере традиционно 15 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы, разжигая костры по этому случаю. Помимо религиозного значения, мероприятие имеет политический контекст: 9 августа 1971 года в Северной Ирландии на фоне обострения межконфессиональных и межнациональных противоречий британскими властями была введена практика интернирования лиц, подозреваемых в сотрудничестве с Ирландской республиканской армией. Националисты используют праздничную дату для того, чтобы также отдать дань уважения ирландцам, которые, по их мнению, несправедливо пострадали от действий британской армии.