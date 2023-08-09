https://news.day.az/world/1587823.html Крупная волна сбила мотоциклистов на мосту на Мальдивах - ВИДЕО
Крупная волна сбила мотоциклистов на мосту на Мальдивах - ВИДЕО
На мосту Синамале на Мальдивах огромная волна сбила мотоциклистов и попала на видео. Об этом сообщает Scroll.in.
На кадрах видно, как проезжающие по дороге байкеры повалились на землю, упав с транспортных средств. Уточняется, что мост соединяет острова Мале, Хулхуле и Хулхумале.
Министерство транспорта и гражданской авиации призвало граждан и туристов соблюдать осторожность. В ведомстве предупредили, что дорога может быть скользкой из-за сильных волн, ударяющихся о мост.
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