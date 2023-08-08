Великобритания расширила санкции против России

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 19 позиций, включив в него, в том числе, иранских физических и юридических лиц, которые оказывают поддержку РФ в оборонной сфере.

Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствует обновленный список на сайте британского правительства.

Рестрикции, в частности, были введены в отношении иранской компании Paravar Pars и подразделений Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), занимающихся опытно-конструкторскими разработками и аэрокосмическими технологиями. Также под санкции попали российская компания по разработке электроники "СМТ-АйЛогик", зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания Stout, которая, по утверждению Лондона, импортирует электронные компоненты, и поставщик высокотехнологичных электронных компонентов "ТестКомплект".