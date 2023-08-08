Имран Хан обжаловал приговор

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан во вторник обжаловал трехлетний тюремный приговор, вынесенный ему по делу о коррупции.

Как передает Day.Az со ссылкой Интерфакс, об этом сообщает Associataed Press.

Верховный суд в Исламабаде рассмотрит эту апелляцию 9 августа.

Команда адвокатов Хана также будет добиваться от Верховного суда улучшения условий содержания экс-премьера в тюрьме.

На минувшей неделе суд в Пакистане признал виновным Хана в коррупции и приговорил его к трем годам тюрьмы. Сам бывший глава правительства не присутствовал в суде, когда зачитывали приговор. Вскоре после завершения заседания суда сотрудники полиции арестовали экс-премьера в его доме в Лахоре.