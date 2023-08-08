https://news.day.az/world/1587840.html РФ прекращает сотрудничество с западными странами еще в одной сфере
РФ прекращает сотрудничество с западными странами еще в одной сфере
Президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить отдельные статьи налоговых соглашений с рядом недружественных стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
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