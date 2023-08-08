РФ прекращает сотрудничество с западными странами еще в одной сфере
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить отдельные статьи налоговых соглашений с рядом недружественных стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.