Президент Южной Кореи рассказал об экзистенциальной угрозе для страны

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что военные государства должны сосредоточиться на наращивании потенциала для сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщило агентство Yonhap.

По его словам, этим вопросам нужно уделить приоритетное внимание, поскольку от КНДР исходит "ассиметричная и неминуемая" угроза на фоне ядерных испытаний, разработки БПЛА и возможностей для кибератак.

"Посредством рационального и эффективного распределения финансовых ресурсов мы должны в приоритетном порядке наращивать наши возможности сдерживания и реагирования на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи. Нам нужно попытаться смело корректировать проекты, направленные на эксплуатацию систем вооружения, которые не являются неотложными в данный момент", - отметил Юн Сок Ель.

Он добавил, что в нынешних условиях большое значение играет работа с дронами, которой займется новое подразделение сил Южной Кореи. Юн Сок Ель подчеркнул, что на возможные атаки БПЛА КНДР должен быть дан твердый ответ.

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