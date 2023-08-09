Биограф Илона Маска показал его крошечный дом изнутри

Биограф Илона Маска Уолтер Айзексон рассказал о доме, в котором живет самый богатый человек в мире. Он побывал в гостях у Маска, когда писал книгу о нём, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

"Маск решил продать свои пять шикарных домов и сделать своим основным местом жительства этот спартанский дом с двумя спальнями в Бока-Чика, штат Техас, где мы встречались. Он сидел за этим деревянным столом и общался по телефону", - написал Айзексон в своём посте, добавив фотографию.

На снимке видна простая открытая кухня и часть гостиной Маска. На одном из стульев висит куртка, а на деревянном журнальном столике можно увидеть скульптуру ракеты и катану.

Айзексон заявил, что объяснит, почему Маск решил сократить штат, в своей новой книге "Илон Маск", которая появится на прилавках магазинов 12 сентября.