Опять коронавирус. В Индии обнаружили новый штамм

Новый штамм коронавируса EG.5.1, получивший название Eris, обнаружили в Индии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что на данный момент фиксируются лишь единичные случаи заболевания. Ранее эта же вариация омикрон-штамма была обнаружена в Великобритании.