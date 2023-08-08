Эрдоган о роли Турции в урегулировании российско-украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция с начала украинского кризиса стала ключевой страной в вопросе его урегулирования, в частности, она строго соблюдает Конвенцию Монтрё, регулирующую правила судоходства в черноморских проливах, что позволило не допустить распространения конфликта на бассейн Черного моря. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, переговоры, организованные Анкарой, являлись попыткой прекращения кровопролития, а Черноморская зерновая инициатива позволила прекратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей.

"Позиция Турции четкая и принципиальная. Мы не хотим видеть больше крови и слез. Распространение войны на бассейн Черного моря станет катастрофой для всего региона. Четко соблюдая Конвенцию Монтрё, мы не позволили допустить распространения трагедии", - подчеркнул Эрдоган.