Сильная буря обрушилась на некоторые регионы США

Два человека погибли в результате сильной бури в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, стихия оставила без электричества более 900 тыс. домов и предприятий. Сильный шторм обрушился на восточное побережье страны.

Наболее пострадавшими районами стали Северная Каролина, Пенсильвания и Джорджия. Из-за погодных условий отменено более 1 тыс. авиарейсов. Национальная метеорологическая службы США предупредила жителей о высокой вероятности возникновения торнадо на юго-востоке страны.