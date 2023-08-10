https://news.day.az/world/1587933.html Сильная буря обрушилась на некоторые регионы США - ВИДЕО
Сильная буря обрушилась на некоторые регионы США - ВИДЕО
Два человека погибли в результате сильной бури в США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, стихия оставила без электричества более 900 тыс. домов и предприятий. Сильный шторм обрушился на восточное побережье страны.
Наболее пострадавшими районами стали Северная Каролина, Пенсильвания и Джорджия. Из-за погодных условий отменено более 1 тыс. авиарейсов. Национальная метеорологическая службы США предупредила жителей о высокой вероятности возникновения торнадо на юго-востоке страны.
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