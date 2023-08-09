Канада ударила санкциями по Ирану

Канада ввела санкции против семерых представителей Ирана в рамках нового пакета ограничений, передает Day.Az.

В перечень подпавших под санкции лиц включены секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана генерал Али Акбар Ахмадиан, руководитель организации авиационной промышленности Абдолкарим Бани Тарафи, а также исполнительный директор компании Imen Sanat Zaman Fara, которая производит снаряжение для иранских правоохранительных органов, Фатемех Хагшенас.

"Это 13-й пакет санкций, который вводит Канада против иранского режима с октября 2022 года. Он укрепляет усилия Канады по синхронизации с санкциями, объявленными ЕС, Соединенным Королевством и США", - говорится в сообщении правительства Канады.

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