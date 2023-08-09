Дональд Трамп намерен опубликовать данные по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп просит суд не запрещать ему публиковать данные по делу о штурме Капитолия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, ранее минюст США попросил судью запретить экс-президенту распространять сведения заседаний. Ведомство полагает, что распространение информации может испугать свидетелей.

В своей социальной сети Дональд Трамп заявил: приказ об ограничениях - посягательство на право и свободу слова. Экс-президента США обвиняют по четырем статьям.