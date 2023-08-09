https://news.day.az/world/1587938.html В Италии ужесточили наказание для виновных в лесных пожарах - ВИДЕО
В Италии ужесточили наказание для виновных в лесных пожарах - ВИДЕО
Совет министров Италии одобрил ужесточение наказания для виновных в лесных пожарах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, срок лишения свободы увеличен с четырех до шести лет. За непредумышленный поджог также ужесточили наказание до двух лет тюрьмы.
Пожары бушуют в Италии с середины июля из-за сильной жары. Африканский циклон привел к установлению сорокаградусной жары в стране.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре