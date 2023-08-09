В Италии ужесточили наказание для виновных в лесных пожарах

Совет министров Италии одобрил ужесточение наказания для виновных в лесных пожарах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, срок лишения свободы увеличен с четырех до шести лет. За непредумышленный поджог также ужесточили наказание до двух лет тюрьмы.

Пожары бушуют в Италии с середины июля из-за сильной жары. Африканский циклон привел к установлению сорокаградусной жары в стране.