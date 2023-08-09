Следующая неделя будет ключевой для Трампа

Выдвижение новых уголовных обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа по делу о предполагаемом давлении на должностных лиц штата Джорджия для пересмотра результатов выборов 2020 года может состояться на следующей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The New York Times.

Ранее прокурор округа Фултон Фэни Уиллис сообщила, что вопрос о выдвижении обвинений будет решен до 1 сентября. По информации газеты, большому жюри, которому предстоит принять это решение, осталось допросить двух свидетелей. Предварительно их появление перед присяжными намечено на следующую неделю, после чего планируется выдвижение обвинений.

Всего по делу о давлении на должностных лиц Джорджии обвинения могут быть предъявлены примерно 20 лицам из окружения Трампа, а также самому экс-президенту.

Экс-президент США подтвердил, что на следующей неделе ожидает выдвижения новых обвинений в свой адрес по уголовному делу в Джорджии.

"У меня уже три обвинения, на следующей неделе будет уже четвертое", - сказал он, выступая на митинге своих сторонников в Нью-Гэмпшире. Трансляция выступления Трампа велась на канале RSBN.

Трамп добавил, что рассматривает серию заведенных против него судебных дел как вмешательство в выборы. Он обвинил в коррупции действующего президента Джо Байдена. По мнению Трампа, Байден пытается отправить его под суд в разгар избирательной кампании, которую он выигрывает "со значительным перевесом" и заставляет тратить время и деньги на борьбу "с выдуманными и ложными обвинениями".

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