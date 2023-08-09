В небе над Москвой сбито два беспилотника

В ночь на среду, 9 августа, были сбиты два боевых беспилотника, которые пролетали над Москвой.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

- Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте, - заявил мэр Москвы.