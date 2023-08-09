Китай и РФ протестуют против инициативы Японии

Китай и Россия направили Японии список технических проблем в связи с планами Токио осуществить сброс в океан радиоактивной воды с АЭС "Фукусима".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД КНР.

"С учетом научно-технологических факторов, на основе положительного международного опыта в области ядерной безопасности Китай и РФ совместно направили Японии три списка технических проблем, высказав недоверие по поводу планируемого сброса воды [с АЭС "Фукусима"] в море", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В нем подчеркивается, что Пекин постоянно высказывает Токио обеспокоенность данной проблемой. Как отмечается, китайские власти "по многим каналам взаимодействуют с японской стороной, излагая ей критику и озабоченность компетентных ведомств КНР".

"Если Япония действительно искренне стремится устранить обеспокоенность соседних стран, она должна немедленно остановить запланированные действия по сбросу воды в море насильственными методами", - уточнили в МИД Китая. В заявлении подчеркивается необходимость "подробного обсуждения всех возможных безопасных проектов".

Как сообщила ранее газета Asahi, власти Японии намерены начать сброс в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" не ранее конца текущего месяца. По сведениям издания, японский премьер-министр Фумио Кисида поднимет соответствующий вопрос на предстоящей 18 августа трехсторонней встрече в Вашингтоне с президентами США и Республики Корея Джо Байденом и Юн Сок Ёлем.

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