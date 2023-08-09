Немецкие евроскептики призывают упразднить ЕС

Европейский союз (ЕС) в нынешнем виде не подлежит реформированию и должен быть упразднен, вместо него следует создать новое объединение.

Как передает Day.Az, со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.

"Евросоюз в текущем виде должен быть упразднен, а вместо него должно появиться что-то новое", - указал парламентарий. Котре добавил, что в его партии "со скепсисом относятся к реформопригодности ЕС".

По его словам, созданием альтернативы ЕС должны заниматься "отдельные сильные государства". "Нам нужна "Европа отечеств", а не "соединенные штаты Европы". За это мы будем бороться", - подчеркнул депутат.

Котре отметил, что ЕС уже давно "превратился в бюрократического монстра и ограничивает права граждан в быту". "Больше нельзя установить дизельное и газовое центральное отопление, но это самый безобидный пример", - пояснил он.

Ранее мы писали о том, что Турция и ЕС договариваются о расширении таможенного союза.