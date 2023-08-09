Немецкие евроскептики призывают упразднить ЕС
Европейский союз (ЕС) в нынешнем виде не подлежит реформированию и должен быть упразднен, вместо него следует создать новое объединение.
Как передает Day.Az, со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
"Евросоюз в текущем виде должен быть упразднен, а вместо него должно появиться что-то новое", - указал парламентарий. Котре добавил, что в его партии "со скепсисом относятся к реформопригодности ЕС".
По его словам, созданием альтернативы ЕС должны заниматься "отдельные сильные государства". "Нам нужна "Европа отечеств", а не "соединенные штаты Европы". За это мы будем бороться", - подчеркнул депутат.
Котре отметил, что ЕС уже давно "превратился в бюрократического монстра и ограничивает права граждан в быту". "Больше нельзя установить дизельное и газовое центральное отопление, но это самый безобидный пример", - пояснил он.
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