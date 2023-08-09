Спецслужбы Турции получили доступ к досье с тысячами имен террористов

Спецслужбы Турции получили доступ к секретному досье террористической организации "Исламское государство", включающему имена почти 10 тыс. боевиков.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на источники.

Досье содержит биографии, сведения о пройденной подготовке, национальности, адреса и контактные данные 9 952 террористов, находящихся в различных точках мира и способных организовать теракты.

Утверждается, что за этим досье много лет охотились ЦРУ, MI6 и "Моссад".